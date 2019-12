Os times do Brasil no Torneio de Clubes Feminino, Minas Tênis Clube (Itambé)) e Praia Clube (Dentil) tropeçaram no jogo de estreia, na madrugada desta terça-feira (3), na cidade de Shaoxing (China). Atual vice-campeão da competição, o Minas Tênis foi derrotado pelas chinesas do Guangdong Evergrande, por 3 sets a 1. Na sequência, o Praia Clube perdeu para o VakifBank Istambul, bicampeão do torneio, por 3 sets a 0.

Praia Clube perdeu para o VakifBank Istambul por 3 sets a 0

Daqui pra frente, as duas equipes terão de vencer as próximas partidas para avançar às semifinais. O Minas Tênis volta à quadra amanhã (4) contra o Eczacibasi, da Turquia, que perdeu na estreia para o Imoco Conegliano, da Itália. A partida pelo grupo A terá início às 6h (horário de Brasília). Já o Praia Clube faz o segundo jogo pelo grupo B na próxima quinta (5), às 9h, contra o Tianjin, da China.

Jogos de estreia

O Praia Clube, de Uberlândia (MG), foi o primeiro a entrar em quadra nesta madrugada contra o poderoso Istambul. Batalha dura para as brasileiras que ficaram atrás no placar boa parte do set, mas se superaram e chegaram a virar no fim da parcial. Apesar do esforço, o time turco reagiu e fechou na frente: 27/25. Além de contar com a brasileira Gabi, o Istambul teve outro destaque de peso: a sueca Isabelle Haak, responsável por 16 pontos ao final do jogo.

A disputa seguiu acirrada no segundo set. Do lado do Praia Clube, Fernanda Garay e dominicana Brayelín Elizaberth Martínez fizeram a diferença, e ajudaram o time a virar o placar para 14 a 13. Mas não demorou para a vantagem mudar de lado, e o Istambul fechou frente mais uma vez: 25/20. Com o controle do jogo, a superioridade da equipe turca ficou ainda mais evidente na terceira e última parcial. O Istambul repetiu o placar de 25/20 na terceira parcial, vencendo por 3 sets a 0.

Na partida seguinte, o Minas Tênis Clube teve dificuldades já no início do embate contra o time anfitrião Guangdong. As chinesas chegaram a abrir cinco pontos de vantagem. Pouco a pouco, as mineiras se recuperaram em quadra, conseguiram virar o placar, mas no final foi o Guandong que fechou na frente, por 25 a 22. Embora o segundo set tenha sido mais equilibrado, as chinesas voltaram a abrir vantagem quando o placar estava em dez a dez. Comandada pelo técnico Nicola Negro, o Minas esboçou uma reação, que foi logo controlada pela equipe chinesa, que fechou a parcial em 28/26. No terceiro e decisivo set, Negro acertou em colocar em quadra a oposta Sheilla e a levantadora Bruna Costa: elas puxaram a reação brasileira e o Minas ganhou a parcial por 25 a 23. No quarto set, o embate continuou parelho entre Minas e Guangdong, mas no fim, as chinesas levaram a melhor, fechando a parcial em 25/22, e o jogo por 3 set a 1.

Mundial de Clubes Masculino

A cidade de Betim (MG) será palco a partir de hoje (3) do Mundial de Clubes Masculino 2019. A partida de abertura será às 18h, entre o Lube Civitanova, da Itália e o Al Rayan, do Catar, no Ginásio Divino Braga. E logo em seguida, às 20h30 o tricampeão mundial Sada Cruzeiro estreia contra os russos do Zenit Kazan, atuais vice-campeões europeus. Em busca do quarto título, a equipe mineira comandada pelo técnico Marcelo Mendez, volta à quadra amanha (4), às 20h30 para enfrentar o Civitanova, atual campeão europeu. A última rodada da fase classificatória acontece na quinta (5), entre Cruzeiro e Al Rayan, do Catar, também às 20h30.

