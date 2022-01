No dia seguinte ao anúncio da saída do goleiro Fábio do Cruzeiro, os torcedores celestes se mobilizaram para protestar contra a decisão tomada pela diretoria encabeçada por Ronaldo. Após protestos em frente à Toca da Raposa II, membros de organizadas foram à Praça Sete no início da noite desta quinta-feira (6).

Os cruzeirenses gritaram contra Ronaldo e Paulo André, indicado pelo proprietário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para conduzir o planejamento de futebol do clube. Em sua carta de despedida, Fábio citou o ex-zagueiro.

O goleiro alegou que os dirigentes da SAF propuseram sua permanência até o fim do Campeonato Mineiro, o que ele recusou. O agora ex-capitão queria ficar na Raposa até o fim desta temporada, mesmo com redução salarial.

Fábio era goleiro titular do Cruzeiro há 17 anos e é recordista de jogos pelo clube, com 976 apresentações. A nova diretoria vai ao mercado para buscar um substituto.

