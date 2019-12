Torcedores do Cruzeiro divulgaram nas redes sociais, neste domingo (15), uma carta aberta ao presidente do Conselho Deliberativo do clube, Dalai Rocha, apoiando a decisão de defender uma renúncia coletiva de todos os eleitos nas últimas eleições cruzeirenses.

A proposta dele, defendida na última quinta-feira (12) após uma coletiva de Zezé Perrella, demitido do cargo de gestor do futebol da Raposa, prevê a saída não só de Wagner Pires de Sá e dos dois vices, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata, como também a dele próprio e de Perrella. Ambos foram eleitos para dirigir a mesa do Conselho Deliberativo após a eleição presidencial.

No documento, a torcida elogia a postura de Dalai Rocha e garante que, se a proposta dele não for aceita por Wagner Pires e vices, ele contará com o apoio dos torcedores para marcar e conduzir reunião que tratará do afastamento do trio do comando celeste.

Confira o documento da torcida cruzeirense:

