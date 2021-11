Empolgada com a campanha que o América está fazendo no Campeonato Brasileiro, a torcida alviverde clamava por uma vaga na Libertadores durante o triunfo por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no último sábado (30). A euforia tem fundamento, uma vez que o clube possui 11% de chance de obter a classificação ao principal torneio sul-americano de clubes, segundo o site Probabilidades no Futebol, da UFMG.

Mesmo assim, o técnico Marquinhos Santos voltou a pregar “humildade” e “pés no chão”, já que o primeiro objetivo do Coelho é o de permanecer na Série A.

"O torcedor fez o papel dele, e agradeço demais. Ele se fez presente. Foi gratificante ver o torcedor do América aqui (no Independência), contra uma das melhores equipes do Brasil. Mas ainda temos que ter pés no chão para buscar o objetivo da permanência em 2022. O objetivo continua o mesmo. É um fato histórico, e temos um caminho ainda a ser percorrido e muito difícil”, declarou.

Torcida americana empurrou o time contra o Fortaleza

Com apenas 1,1% de risco de descenso, o Coelho ainda fará nove partidas até o término da competição. “Temos 27 pontos ainda a serem disputados e para decretar a permanência do time. O quanto antes conseguirmos atingir a meta de 44, 45 pontos, estaremos um passo à frente para buscar algo a mais na competição", enfatizou Marquinhos.

O Alviverde tem ainda 69,8% de alcançar uma vaga na Copa Sul-Americana.

O próximo desafio do América será no domingo (7), às 16h, contra o Atlético, no Mineirão, pela 30ª rodada do Brasileirão.

