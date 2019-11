A turma do Casseta & Planeta desembarcou em Belo Horizonte para a realização de um show neste sábado (2), no Cine Theatro Brasil Vallourec. Os humoristas aproveitaram o dia para fazer um tour pelo Mineirão.



Beto Silva, Claudio Manoel, Helio de La Peña, Hubert e Marcelo Madureira passearam pelos vestiários e gramado do estádio. Os humoristas brincaram com o fato do Gigante da Pampulha ser o palco do 7 a 1 que o Brasil sofreu para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014.

O Mineirão recebeu uma camisa do Tabajara Futebol Clube, time fictício criado pelo Casseta & Planeta, que será exposta no museu do estádio.

O assessor de imprensa do Mineirão, Rivelle Nunes, recebeu a camisa do Tabajara Futebol Clube

Teve entrega especial e tudo mais! 😂 pic.twitter.com/DIpMjwQzja — HENRIQUE ANDRÉ (@ohenriqueandre) November 2, 2019

Show em BH

A apresentação no Cine Theatro Brasil Vallourec faz parte da turnê Casseta & Planeta Tour 30 Anxs 2019". Será uma oportunidade para os fãs – que acompanhavam a turma desde o Planeta Diário e a Casseta Popular nos primeiros shows 30 anos atrás – matarem as saudades.



Serviço:

Casseta & Planeta Tour 30 Anxs 2019

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec - Av. Amazonas, 315 – Centro/ Belo Horizonte

Data: 2/11/19 (sábado)

Horário: 21h

Ingressos: Plateia I R$120// Plateia II: R$100

Vendas oline: eventim