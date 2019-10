A segunda-feira foi histórica para Cristiano Ronaldo no Estádio Olímpico de Kiev, mas a festa foi toda dos 70 mil torcedores que o lotaram. Afinal, ainda que o astro tenha chegado aos 700 gols em jogos oficiais, a seleção da Ucrânia obteve a classificação à Eurocopa de 2020 ao derrotar Portugal por 2 a 1, em duelo válido pelo Grupo B das Eliminatórias.



A Ucrânia garantiu a vaga e o primeiro lugar da chave com 19 pontos, mesmo folgando na penúltima rodada, a próxima. Antes, Bélgica, Itália, Rússia e Polônia já haviam se garantido na Eurocopa, que terá 24 participantes.



Portugal vem logo atrás na classificação do Grupo B, com 11 pontos, seguido por Sérvia, com dez, Luxemburgo, com quatro, e Lituânia, com um. Os dois primeiros da chave vão à Eurocopa. E se os portugueses forem ultrapassados ainda terão a chance de obter a vaga através da repescagem.



Com uma atuação brilhante no primeiro tempo, a Ucrânia encaminhou a sua vitória e classificação. A equipe abriu o placar da partida logo aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio de Marlos, Kryvtsov cabeceou, Rui Patrício espalmou e Yaremchuk pega o rebote na pequena área para finalizar às redes, fazendo 1 a 0. E o segundo gol ainda sairia na etapa inicial, aos 26 minutos, quando Mykolenko cruzou rasteiro da esquerda para Yarmolenko, livre na área, completar de primeira.



O aguardado gol de Cristiano Ronaldo saiu após polêmica decisão da arbitragem ao marcar pênalti que provocou protestos dos ucranianos, a ponto de Stepanenko ter sido expulso pela arbitragem por reclamação. O astro executou a cobrança e diminuiu para a seleção portuguesa, mas não conseguiu impedir a derrota, embora a pressão nos minutos finais tenha sido intensa. Danilo Fernandes, inclusive, acertou o travessão em uma dessas oportunidades.



No outro jogo do dia pelo Grupo B, Aleksandar Mitrovic marcou duas vezes e deu a vitória para a Sérvia por 2 a 1 sobre a Lituânia, fora de casa. O outro gol da partida foi marcado por Donatas Kazlauskas.



GRUPO A - Pelo Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa, a Inglaterra deu uma demonstração de força ao golear a Bulgária por 6 a 0, fora de casa. Ross Barkley e Sterling marcaram duas vezes cada. Rashford e Kane completaram o placar dilatado para os líderes da chave com 15 pontos - os búlgaros estão em quinto lugar, com três.



No outro jogo do dia, o Kosovo bateu Montenegro por 2 a 0, com gols de Amir Rrahmani e Vedat Muriqi, ambos no primeiro tempo. Os kosovares ocupam o terceiro lugar, com 11 pontos, a um da República Checa. Já os montenegrinos, com três, são os lanternas.