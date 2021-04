No dia 20 de abril de 2020, um dos maiores sonhos da torcida do Atlético começava a ganhar forma. No bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte, as obras da Arena MRV foram iniciadas.

A nova casa do Galo está sendo construída um terreno de 128 mil m², com capacidade para 46 mil torcedores, 2.333 vagas, 40 bares, 80 camarotes e 4.462 cadeiras cativas, e tem previsão de conclusão no segundo semestre de 2022.

Na véspera do aniversário de um ano do início das obras, o departamento de marketing do Galo divulgou números atualizados da obra até o dia 10 de abril.

- Concreto utilizado: 28.570 m³

- Toneladas de aço: 5.565

- Corte de terra: 380.638 m³

- Acumulado no aterro: 322.026 m³

- Blocos construídos: 492

- Estruturas metálicas instaladas: 351

- Percentual concluído: 18%

- Total de funcionários no primeiro ano de obra: 893

- Funcionários ativos: 415

- Mulheres na obra: 50

Contrapartidas ambientais

O material divulgado pelo Galo também destaca as contrapartidas ambientais e sociais da construção.

Contrapartidas sociais