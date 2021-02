Um dia após o Cruzeiro divulgar uma parceria com o FC Dallas, que disputa a Major League Soccer, uma dirigente do clube americano negou a existência de qualquer acordo entre os dois clubes.

Na última quarta, a Raposa divulgou um comunicado informando sobre o trato de cooperação entre as instituições, que inclui a ida do jovem atacante Alejandro, de 18 anos, para o Dallas.

“A parceria, que englobará oportunidades institucionais e esportivas, visando novos negócios e receitas para a Raposa, foi ativada com a transferência de Alejandro, atleta da categoria Sub-20”, divulgou a Raposa, por meio de nota oficial, nessa quarta.

Segundo o acordo, “alinhado por André Mazzuco (Diretor de Futebol do Cruzeiro), André Zanotta (diretor executivo do FC Dallas), e o staff do atleta, as duas equipes passam a ter coparticipação nos direitos econômicos do jogador em uma negociação futura”.

Entretanto, na tarde desta quinta, Gina Miller, vice-presidente de mídia do FC Dallas, usou as redes sociais para desmentir qualquer entendimento com a Raposa.

"Não há parceria entre o Cruzeiro e o FC Dallas, formal ou informal. Qualquer informação ou especulação contrárias são falsas e imprecisas", disse a dirigente. e, uma publoicação no Twitter.

O Hoje em Dia procurou a assessoria de comunicação do clube estrelado para comentar a situação e não obteve retorno até o momento.