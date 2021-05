Diego Tardelli é o 15° maior artilheiro do Atlético, com 112 gols

A terceira passagem de Diego Tardelli pelo Atlético se encerrou nesta quinta-feira (27), após anúncio feito pelo presidente Sérgio Coelho. Um ciclo marcado, infelizmente, pelos problemas físicos e a média de gols bem abaixo do esperado do DT9, o que não apaga o fato de ele ser o 15° maior artilheiro da história do clube, com 112 tentos em 230 jogos, e papa-títulos com o time – foi campeão mineiro em 2010, 2013, 2020 e 2021, da Libertadores de 2013, da Recopa de 2014 e da Copa do Brasil de 2014.

Neste terceiro ciclo pelo Alvinegro, o atacante anotou apenas dois gols em 11 partidas, uma média de 0,18 gol por duelo. Comparado ao rendimento dos atuais avantes do elenco do Galo, este desempenho de Tardelli foi superior somente ao de Savinho, igual ao de Marrony e inferior aos de Hulk, Savarino, Vargas, Sasha, Echaporã e Keno (confira mais abaixo as médias de gols de cada um deles).

Muito desse rendimento se deve, obviamente, ao fato de ter jogado pouco, em função de lesões ou por opção de Jorge Sampaoli e Cuca.

De qualquer modo, sua saída não significa necessariamente que o Atlético vai ao mercado em busca de outro atacante. A diretoria não confirma quais as posições são prioridades de momento.

Confira as médias de gols de Tardelli e outros atacantes do elenco do Atlético

Hulk

Jogos: 17

Gols: 8

Média: 0,47

Echaporã

Jogos: 3

Gols: 1

Média: 0,33

Keno

Jogos: 50

Gols: 12

Média: 0,24

Vargas

Jogos: 31

Gols: 7

Média: 0,22

Sasha

Jogos: 52

Gols: 11

Média: 0,21

Savarino

Jogos: 56

Gols: 12

Média: 0,21

Marrony

Jogos: 54

Gols: 10

Média: 0,18

Tardelli

Jogos: 11

Gols: 2

Média: 0,18

Sávio

Jogos: 14

Gols: 0

Média: -