Mancini completou 20 jogos no comando do América com sete vitórias, nove empates e quatro derrotas

O empate com o Juventude, por 1 a 1, na noite deste sábado (9), foi o vigésimo jogo do técnico Vagner Mancini no comando do América. Até aqui, o treinador tem 50% de aproveitamento. Esse rendimento é superior ao do Corinthians, que ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro.

Desde que chegou ao Coelho, Mancini venceu sete jogos, empatou nove e perdeu quatro. O treinador tirou a equipe da zona de rebaixamento e passou a vislumbrar a chance de classificação para competições continentais.

O time alviverde é atualmente o décimo colocado, com 31 pontos, a seis do G-6. No entanto, é possível que a zona de classificação para a Copa Libertadores tenha até nove equipes, formando um G-9.

Isso acontece porque os campeões da Libertadores (Flamengo ou Palmeiras) e da Sul-Americana (Red Bull Bragantino ou Athletico-PR) serão times brasileiros que hoje estão nas primeiras colocações do Brasileirão. Outra vaga tende a ser aberta pelo campeão da Copa do Brasil.

Com o empate com o Juventude, o América chegou a oito partidas sem derrota no Campeonato Brasileiro. O último revés foi em 23 de agosto, contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 0.

Desde então, o Coelho venceu Ceará, Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras e empatou com Corinthians, São Paulo, Flamengo e Juventude.

Na próxima quarta-feira (13), às 21h30, o América enfrentará o Internacional, no Beira-Rio.

