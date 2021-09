Depois do empate do Cruzeiro com o Guarani, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (29), Vanderlei Luxemburgo não garantiu que permanecerá na Toca da Raposa em 2022. A 11 rodadas do fim da Série B, o treinador disse que analisará o restante da temporada para ajudar a planejar o próximo ano. Porém, admitiu a possibilidade de que o futuro da equipe seja sob o comando de outro profissional.

“Temos de jogar com dignidade até o fim da temporada. Independentemente do que acontecer para a próxima temporada, como profissional, tenho de procurar fazer uma análise das coisas que estão acontecendo e das coisas que vão acontecer até o final da temporada e começar a projetar. Se eu continuar, óbvio que o projeto é comigo. Se não continuar, tenho a obrigação de deixar alguma coisa do que percebi para o Cruzeiro”, afirmou.

Embora não tenha garantido sua permanência no próximo ano, Luxemburgo ressaltou que sua continuidade não está condicionada ao acesso do Cruzeiro à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

“Só quero que as pessoas entendam que, em momento algum, vou sair do Cruzeiro porque o clube não conseguiu o acesso. Pelo contrário. Estou começando. Vamos ver o que acontecerá daqui para frente”, acrescentou.

Depois de 27 rodadas, o Cruzeiro está a 14 pontos da zona de classificação para a Série A. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, as chances de a Raposa estar na Primeira Divisão em 2022 são de 0,05%.

