Se a 33ª rodada da Série B do Brasileiro levou desespero ao Cruzeiro, a 34ª rendeu uma certa sensação de alívio aos celestes, muito em função da vitória da Raposa sobre o Londrina, na sexta-feira (5), e do revés do Brusque para o Confiança, nesse sábado (6). E é justamente o time catarinense o próximo adversário dos mineiros, no reencontro de Vanderlei Luxemburgo com seu primeiro adversário em sua terceira passagem pelo clube estrelado.

A reestreia de Luxa pelo Cruzeiro ocorreu em 7 de agosto, no estádio Augusto Bauer, e o Professor foi pé quente. Com o triunfo por 2 a 1, de virada, a equipe celeste subiu do 18º para o 15º lugar na classificação.

Naquela ocasião, Edu abriu o placar para o Brusque, de pênalti, aos 15 minutos do segundo tempo. Aos 41, Felipe Augusto empatou, e Giovanni sacramentou, aos 43, uma vitória de suma importância para a Raposa no primeiro passo de Luxa na busca de um “milagre”, ou seja, o acesso à Série A.

O que veio a seguir, no entanto, não foi suficiente para o time mineiro alcançar o objetivo de subir à elite nacional. Um turno depois, os azuis se veem engajados em outra meta, a de permanecer na Segunda Divisão. Superar o Brusque, no Mineirão, na terça-feira (9), às 21h30, seria fundamental nessa missão.

