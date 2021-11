Treinador do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo faz planos a longo prazo para o clube. Após vencer o Londrina por 1 a 0 e quase zerar a chance de a Raposa ser rebaixada, o técnico ressaltou que espera um novo cenário ao comandar a equipe desde o início da próxima da temporada. Porém, é válido lembrar que ele ainda não renovou contrato.

“Sabemos o compromisso de manter o time na Segunda Divisão para, no ano que vem, aspirar o acesso. Ano que vem, espero trabalhar com mais tranquilidade, desde o início, visando o acesso para a Série A, que é onde o Cruzeiro tem que estar", afirmou.



Além de satisfeito com o desempenho da equipe jogando fora de casa, Luxemburgo se mostrou focado para a partida contra o Brusque, nesta terça-feira (9), no Mineirão.

“Viemos jogar uma decisão fora de casa. E o time jogou uma decisão. A vitória hoje foi fundamental. Agora, há o reencontro com a torcida, no Mineirão. Vai ser outro jogo de decisão", avaliou.

Com a vitória no Estádio do Café, o Cruzeiro soma 43 pontos, cinco à frente do Londrina, o primeiro time na zona de rebaixamento. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de queda da Raposa para a Série C é agora de 0,66%.

