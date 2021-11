Na vitória do Cruzeiro sobre o Londrina nesta sexta-feira (5), em um placar de 1 a 0, Bruno José voltou a preocupar os cruzeirenses. O atacante deixou o gramado aos 20 minutos do primeiro tempo para receber atendimento médico e foi substituído por Vitor Leque.

Bruno José foi titular nos últimos sete jogos, mas foi substituído em seis deles. Em setembro, uma lesão no tornozelo direito o afastou dos gramados. Depois disso, o jogador passou a ter dificuldades em participar de partidas inteiras.

O camisa 16 é o terceiro maior artilheiro do Cruzeiro na temporada de 2021, com quatro gols. Ele colaborou ofensivamente ainda com quatro assistências.

Para o próximo jogo do Cruzeiro, contra o Brusque, no Mineirão, na terça-feira (9), às 21h30, Vanderlei Luxemburgo já não terá Marcelo Moreno como opção. O centroavante foi convocado para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 pela Seleção Boliviana.

Leia mais:

Cruzeiro vence o Londrina e se afasta da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão

Herói da vitória do Cruzeiro sobre o Londrina, Thiago quer repetir a dose contra o Brusque