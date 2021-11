No primeiro confronto direto contra o rebaixamento para a Série C, o Cruzeiro somou três pontos. Com gol de Thiago, a Raposa venceu o Londrina, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (5), no estádio do Café. O triunfo fora de casa encerrou uma sequência de quatro jogos da equipe sem vencer.

A Raposa ocupa agora a 11ª colocação da Série B, com 43 pontos, mas pode perder até três posições no complemento da 34ª rodada. Os cruzeirenses torcem por tropeços de Operário, Sampaio Corrêa e Ponte Preta.

A distância para a zona de rebaixamento é de cinco pontos e não será alterada até o fim desta rodada, já que o primeiro time do Z-4 é justamente o Londrina.

Na terça-feira (9), o Cruzeiro volta a encarar um time que briga contra o descenso. Às 21h30, no Mineirão, o duelo será com o Brusque. Até essa sexta-feira, já haviam sido vendidos mais de 20 mil ingressos.

Os comandados por Luxemburgo precisam de uma vitória no Gigante da Pampulha para encerrar de vez as chances de rebaixamento para a Série C. Na reta final da competição, os duelos serão com Vitória e Sampaio Corrêa, fora de casa, e com o Náutico, no Mineirão.

Thiago marcou o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Londrina, no estádio do Café

Fim de jejum

Uma das principais razões para o Cruzeiro estar na briga contra o rebaixamento é o alto número de empates. Até esta sexta-feira, a equipe havia saído de campo com um ponto em 16 rodadas. Nenhum outro time empatou tanto. Porém, Thiago evitou nova igualdade.

Depois de ser parado pelo goleiro César em chances de gol no primeiro tempo, o centroavante marcou o gol da vitória aos 37 minutos da etapa final.

Thiago aproveitou cruzamento rasteiro de Felipe Augusto e se antecipou ao goleiro do Londrina para balançar as redes.

No fim, César ainda evitou que o camisa 18 marcasse o segundo.

Com a derrota, o time paranaense viu o fim de uma série de quatro jogos sem derrotas e o risco de rebaixamento para a Terceira Divisão crescer.

LONDRINA 0 X 1 CRUZEIRO

LONDRINA

César; Matheus Bianchi (Jean Henrique), Marcondes, Augusto (Saimon) e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas (Celsinho); Caprini (Luiz Henrique), Zeca e Roberto (Marcelinho)

Técnico: Márcio Fernandes

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Adriano (Flávio), Lucas Ventura e Giovanni (Ariel Cabral); Wellington Nem (Claudinho), Thiago e Bruno José (Vitor Leque)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 5 de novembro de 2021 (sexta-feira)

LOCAL: Estádio do Café

CIDADE: Londrina-PR

MOTIVO: 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Alexandre Vargas Tavares de Jesus auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Thiago Gomes Magalhães, todos do Rio de Janeiro

VAR: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, de Goiás

CARTÃO AMARELO: Zeca e Saimon (Londrina); Lucas Ventura, Adriano, Felipe Augusto e Flávio (Cruzeiro)

GOL: Thiago, aos 37 minutos do segundo tempo

