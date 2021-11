O duelo entre Cruzeiro e Londrina caminhava para um empate, até que Thiago, aos 37 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória celeste por 1 a 0, no Estádio do Café. O triunfo fora de casa deixou a Raposa mais distante da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Herói de uma vitória de suma importância para o Cruzeiro, Thiago não disfarçou a felicidade. "Estou feliz pra caramba, pela equipe, pelo que a gente mostrou hoje aqui e principalmente pelo meu gol”, destacou, em entrevista ao Premiere.

Thiago é agora o terceiro maior artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Bruno José e Giovanni, com quatro gols.

O centroavante teve outras oportunidades durante o jogo, mas parou no goleiro César conseguiu defender seu time. Porém, aos 37 minutos da etapa final, ele aproveitou cruzamento rasteiro de Felipe Augusto e marcou para a Raposa.

A vitória foi importante para manter a equipe longe da zona de rebaixamento. Antes do duelo, o Cruzeiro estava a apenas dois pontos do Z-4. Após a vitória, a possibilidade está quase zerada. Segundo o site de probabilidades da UFMG, é agora de apenas 0,66%.

O autor do gol da vitória almeja repetir o feito no próximo jogo, contra o Brusque, na terça-feira (9), no Mineirão. “Na próxima partida, espero a vitória contra o Brusque. É uma vitória importante”, ressaltou Thiago.

