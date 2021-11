Com as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, começaram as convocações dos atletas. O atacante Eduardo Vargas, do Atlético, é um deles. O jogador, peça importante na reta final do Campeonato Brasileiro, desfalcará o time em duas partidas ao servir a seleção chilena.

Vargas não disputará o jogo contra o Corinthians, na quarta (10), às 19h, no Mineirão e, também estará fora do duelo com o Athletico-PR, no dia 16, na Arena da Baixada, às 16h30. Os duelos valem pela 31ª e 33ª rodadas do Brasileirão, respectivamente.

Porém, antes de embarcar para o Chile, Vargas enfrentará o América, neste domingo (7), às 16h, no Mineirão.

Durante essa temporada, o chileno Vargas entrou no gramado 36 vezes, 20 como titular e 16 saindo do banco de reservas. Foram dez gols marcados, o que o torna vice-artilheiro ao lado de Nacho e Zaracho.

Além de Vargas, o zagueiro Junior Alonso também foi convocado pela seleção do paraguai. O Galo também pode ficar sem o futebol de Savarino e Alan Franco, ambos já convocados por seus países em outros momentos.

Guilherme Arana, o lateral atleticano que vinha compondo a equipe de Tite, não foi convocado desta vez e deve estar presente nos próximos jogos.

