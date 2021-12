O América vai ficar de olho no confronto desta segunda-feira (6), entre Internacional e Atlético-GO, às 20h, no Beira-Rio. Isso porque o resultado dessa partida indicará se o Coelho vai para a última rodada do Brasileirão dependendo apenas das próprias forças para obter uma vaga na Libertadores.

Com o empate em 0 a 0 nesse domingo (5), com o Ceará, no Castelão, o Alviverde se manteve em oitavo lugar, agora com 50 pontos, fechando o grupo dos clubes classificados à principal competição sul-americana de clubes. No entanto, o Colorado, em décimo, com 48, pode ultrapassar o time mineiro nesta segunda, caso supere o Dragão.

Por conta disso, o América torce por um empate ou um revés do Inter para continuar na posição atual. Se vencer, o Atlético-GO iguala o Coelho em número de pontos (50) e vitórias (12), mas só ficaria à frente do Alviverde caso ganhe dos gaúchos por oito gols de diferença, o que é algo praticamente descartado – os mineiros têm dois gols de saldo, contra seis negativos dos goianos.

Um tropeço do Colorado, então, faria os comandados de Marquinhos Santos dependerem somente de si mesmos na última rodada, marcada para esta quinta-feira (9), às 21h30. A confirmação de uma vaga na Libertadores viria com um triunfo sobre o São Paulo, no Independência.

Só que se os gaúchos vencerem o Atlético-GO, o América precisaria ganhar do Tricolor e ainda contar com um desses resultados: empate ou derrota do Fluminense (51 pontos), contra a Chapecoense, no Maracanã; empate ou revés do Inter ante o Bragantino (53), no Nabi Abi Chedid; ou vitória do Colorado diante do time de Bragança, com o Coelho levando a melhor sobre o Massa Bruta no saldo de gols (atualmente, são oito tentos dos paulistas contra dois dos mineiros).

Leia mais:América empata com o Ceará e agora torce contra o Inter para permanecer no G-8 do Brasileirão