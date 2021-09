Além de ver o fim de uma invencibilidade de 12 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, a virada sofrida diante do CSA, por 2 a 1, neste domingo (26), impôs outra marca negativa para o Cruzeiro.

A Raposa completou 12 jogos sem vencer times alagoanos. No período, são seis empates e seis derrotas, em confrontos realizados com CSA e CRB (veja a lista abaixo).

A última vitória do Cruzeiro contra um time alagoano ocorreu no dia 15 de março de 2017. Na ocasião, o time celeste venceu o Murici por 3 a 0, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Tabu contra o CSA

Especificamente contra o CSA, são quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos. O último triunfo da Raposa sobre o adversário deste domingo foi em 10 de abril de 2013, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Naquele jogo, a equipe mineira venceu por 3 a 0, com gols de Diego Souza, Dagoberto e Ricardo Goulart, em partida disputada no estádio Rei Pelé.

Já no duelo válido pelo primeiro turno desta edição da Série B, o time alagoano venceu por 2 a 1, também no Rei Pelé, no dia 27 de junho, pela sétima rodada.

A sequência de jogos do Cruzeiro sem vitórias contra times alagoanos

2019

25/8 – CSA 1 x 1 Cruzeiro - Brasileirão

28/11 – Cruzeiro 0 x 1 CSA - Brasileirão

2020

11/3 – Cruzeiro 0 x 2 CRB - Copa do Brasil

26/8 – CRB 1 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil

7/9 – Cruzeiro 1 x 1 CRB - Série B do Brasileiro

19/9 – CSA 3 x 1 Cruzeiro - Série B do Brasileiro

8/12 – CRB 0 x 0 Cruzeiro - Série B do Brasileiro

15/12 – Cruzeiro 1 x 1 CSA - Série B do Brasileiro

2021

06/06 – Cruzeiro 3 x 4 CRB – Série B do Brasileiro

27/06 – CSA 2 x 1 Cruzeiro - Série B do Brasileiro

29/08 – CRB 0 x 0 Cruzeiro – Série B do Brasileiro

26/09 - Cruzeiro 1 x 2 CSA - Série B do Brasileiro