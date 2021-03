Diferentemente do atacante Ademir, que se recusou a ir para o jogo contra o Treze, nesta quinta-feira (18), o zagueiro Messias, outro que vem sendo visado por equipes do futebol brasileiro, vestiu a camisa do América na estreia da Copa do Brasil.

Segundo o regulamento, um atleta pode atuar por apenas uma equipe na competição. Com isso, Messias não poderá entrar em campo no torneio por outro clube, caso deixe o CT Lanna Drumond.

De acordo com Emerson Romano, da Rádio Itatiaia, o Bahia chegou a fazer uma proposta ao América para tentar angariar o zagueiro. A negociação incluiria mais três jogadores do Tricolor – o lateral João Pedro, o volante Ramon e o meia Marco Antônio. Só que a diretoria alviverde recusou a oferta.

O Grêmio é outra equipe que está de olho no defensor, que, por enquanto, segue no América.