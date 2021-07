Aliado ao revés do Cruzeiro para o Remo, por 1 a 0, no Baenão, o triunfo do Vitória, pelo mesmo placar, em cima da Ponte Preta, no Barradão, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogou os celestes para a zona de rebaixamento da competição.

O confronto do time baiano começou às 21h30, duas horas e meia depois do início do jogo da Raposa. No duelo em Salvador, o meio-campista Pablo Siles, aos 7 minutos do segundo tempo, anotou o gol que tirou o Vitória da degola e colocou o Cruzeiro em 17° lugar, com 11 pontos.

Neste sábado (24), às 16h30, os celestes vão encarar o Vila Nova-GO, no estádio Oba, em confronto direto contra o descenso. Os goianos estão na 13ª colocação, com 14 pontos.