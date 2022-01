Após se livrar do transfer ban imposto pela Fifa (cerca de R$ 23 milhões), o Cruzeiro passou a registrar seus reforços para a temporada. Nesta terça-feira (25), novas contratações do clube tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Isso significa que aqueles que já tiveram seus registros divulgados já podem atuar pelos celestes. A estreia da equipe será nesta quarta (26), às 17h, contra a URT, no Independência.

Tiveram os nomes publicados, até agora: Filipe Machado, João Paulo, Gabriel Dias, Willian Oliveira, Matheus Silva, Edu e Waguininho.

Além dos reforços, Vitor Leque, que teve seus direitos adquiridos pelo Cruzeiro, também já consta no BID.

O valor de R$ 23 milhões, que resultaram no transfer ban, foram divididos ao Defensor, do Uruguai, e ao Mazatlán, do México, por conta de dívidas nas contratações de Arrascaeta e Riascos, respectivamente.

João Paulo foi um dos cruzeirenses citados no BID nesta terça-feira

