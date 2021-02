Enquanto a novela envolvendo Jorge Sampaoli, Atlético e Olympique de Marselha segue ganhando novos capítulos nos bastidores, no dia a dia dos treinos os jogadores alvinegros continuam trabalhando forte sob a tutela do técnico argentino. Nesta segunda-feira (8), inclusive, o volante Allan afirmou que ninguém do atual plantel sabe se o comandante deixará a Cidade do Galo ou se vai permanecer.

“Estamos bem por fora. Claro que sabemos dos boatos que rolaram. Ele (Sampaoli) não falou com a gente, não tem nada confirmado. Nosso trabalho do dia a dia continua. Confiamos muito nele”, afirma o meio-campista.

Allan deu a entender também que espera que Sampaoli permaneça, já que, segundo ele, “é um cara que vai ajudar muito mais”. “O time está evoluindo, tentando entender mais o estilo dele. Um baita treinador. Sou suspeito para falar, estou com ele no dia a dia”, complementou.

Uma das críticas de parte da torcida direcionada ao técnico argentino foram as alterações de atletas na equipe titular e da formação tática em demasia ao longo do Brasileirão. Mas o volante sai em defesa do comandante.

“Muitas das mudanças são por conta da característica do adversário. Então, entendemos o porquê de um estar saindo e outro entrando. Ele sabe qual jogador será melhor para uma partida, como poderemos atacar e defender melhor. Ele faz tudo que pode para facilitar nosso jogo”, disse.

O Atlético encara o Fluminense nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada. Para este duelo, o Alvinegro não contará com o volante Jair, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.