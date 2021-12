Em entrevista à TV Cruzeiro, o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, enfatizou a importância de conselheiros e associados na votação da mudança do estatuto, na noite desta sexta-feira (17), no Parque Esportivo do Barro Preto.

"A gente vê adesão maciça, desejo da torcida e da diretoria. A grande saída do Cruzeiro era essa, de fazer a SAF. Aprovando hoje (a mudança do estatuto), as oportunidades vão aparecer de forma mais veemente", disse.

E ressaltou que, com a alteração do estatuto, ficará tudo mais fácil para angariar investidores.

"Para captar recurso tem que ser dessa forma (mudando o estatuto e aumento a fatia da SAF a investidores). A gente colocou até 90% (de ações), porque com os 10% será respeitada a identidade do Cruzeiro", comentou.

A votação foi iniciada pouco depois das 18h30. São esperadas cerca de 3 mil pessoas, entre associados e conselheiros, para a votação. Está em jogo a alteração do estatuto do clube, o que vai impactar diretamente na negociação de até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

De acordo com o estatuto da agremiação, no máximo 49% dessas ações poderiam ser vendidas. Para aumentar esse percentual, se faz necessária uma mudança na redação.

