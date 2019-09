O atacante Willian, do Palmeiras, elogiou nesta quinta-feira (12) o início de trabalho do técnico Mano Menezes no comando da equipe. Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, em São Paulo, o jogador relembrou a experiência de já ter trabalhado com o treinador em uma ocasião anterior e afirmou que pelo bom início de gestão, a equipe terá um futuro promissor e bons resultados.



O novo comandante fez duas partidas no cargo e conseguiu vitórias por 2 a 1 sobre o Goiás e 3 a 0 diante do Fluminense, em dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Para Willian, como agora o time terá jogos apenas aos finais de semana e mais tempo para treinar, será possível evoluir ainda mais sob a orientação de Mano. "Cada treinador tem sua forma de jogar. Tem tudo para dar certo, como já deu nesses dois jogos", disse Willian.



Nos treinos e no cotidiano de trabalho, o elenco já notou mudanças na forma de trabalhar de treinador. "O Mano gosta de aproximação, ficar com a bola, mas sendo objetivo. Pela qualidade que a gente tem, dá para explorar bem isso, ficando com a bola e sendo objetivo", disse o jogador. Willian marcou um gol nesses dois últimos jogos, ao anotar diante do Goiás.



O atacante disse que na época de Cruzeiro, em 2016, teve a oportunidade de trabalhar com Mano Menezes e gostou da parceria. "Quando ele chegou ao Cruzeiro, nosso momento era muito ruim, e ele chegou com sua forma de trabalhar, aquilo que ele acredita, deu um choque na equipe, ajustou o time. Acho que foi meu melhor momento, mesmo tendo sido bicampeão brasileiro. Consegui produzir muito bem", comentou. Willian diz ter feito 11 gols em 13 partidas naquele período.



O dia a dia do Palmeiras também mudou desde a chegada do treinador e os treinos passaram a ser abertos à imprensa, ao contrário do realizado na época do técnico Luiz Felipe Scolari. O jogador afirmou que a mudança não altera a forma de trabalho do elenco e descartou que a troca de técnico tenha significado mais liberdade ao elenco. "A gente também tinha liberdade com o Felipão. Ele tinha suas regras, e todos devem respeitar. Sempre tivemos nossa alegria. Duas ou três semanas atrás, pelos resultados, não tem como ter um treino descontraído. Mas a alegria sempre existiu", explicou.

Leia mais:

Cruzeiro reencontrará Mano como adversário depois de cinco anos; retrospecto mostra equilíbrio

Palmeiras vence Fluminense e evita que Cruzeiro entre na zona de rebaixamento

Cruzeiro depende do Palmeiras, de Mano, para não voltar à zona de rebaixamento nesta terça