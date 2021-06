Contratado nesta segunda-feira (28) por empréstimo, junto ao Ituano, o zagueiro Léo Santos já está apto a estrear pelo Cruzeiro.

O contrato do jogador, válido até dezembro de 2021, foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) ainda nesta segunda.

Com isso, o defensor poderá fazer sua estreia com a camisa celeste diante do Guarani, nesta quinta-feira (1), às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como atuou os 90 minutos do duelo entre Ituano e Mirassol, no último sábado (26), pela Série C, Léo Santos não terá problemas em relação à parte física, dependendo apenas da comissão técnica a decisão de seu aproveitamento contra o Bugre.

A expecativa é de que o zagueiro participe do treinamento desta terça-feira, na Toca da Raposa II, que marca a reapresentação do elenco após a derrota por 2 a 1 para o CSA, no último domingo, em Maceió.

Falhas recentes

A chegada de Léo Santos e a possibilidade de estrear já na quinta se dá em um momento em que o sistema defensivo da Raposa vem apresentando falhas coletivas e individuais neste início de Série B. Na derrota para o CSA, foi a vez de os zagueiros Weverton e Joseph errarem e virem o atacante Iury marcar dois gols e virar a partida para o time alagoano.

Além do desempenho ruim de algumas peças, o técnico Mozart vem tendo uma ´serie de baixas no setor nos últimos jogos.

Para o confronto com o Guarani, o comandante não vai poder contar com Ramon, suspenso, e provavelmente também com Eduardo Brock, em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda.

Contratado no final da semana passada e já regularizado, Rhodolfo ainda aprimora a forma física, e dificilmente terá condições de encarar o Bugre, conforme antecipou o próprio Mozart, após o duelo com o CSA.

