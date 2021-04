O zagueiro Ramon já sentiu o gostinho de ter disputado o Ba-Vi, vestindo a camisa do Vitória. E agora se prepara para entrar em campo pela primeira vez no maior clássico mineiro, entre Cruzeiro e Atlético, neste domingo (11), ás 16h, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro.

“Vai ser muito gostoso entrar em campo. No ano passado, pude estar aqui, acompanhei na arquibancada ao clássico e vi a atmosfera das torcidas. Vi como é estar vivendo um clássico. Sensação agora é boa, esperamos fazer um bom clássico, e que dê tudo certo para a gente”, disse, relembrando o último duelo entre os rivais, vencido pelo Alvinegro por 2 a 1, em 7 de março de 2020.

A empolgação pelo vindouro duelo é tão grande que ele busca informações em conversas com atletas como Sóbis e Fábio, figurinhas presentes em vários clássicos contra o Atlético, além de Manoel, que está de saída para o Fluminense.

“Eu já participei de alguns clássicos do Ba-Vi, mas sei que Cruzeiro e Atlético é totalmente diferente. É encostar no Fábio, no Sóbis e no Manoel nos treinos e nas concentrações para ver o que eles têm a dizer, o que será muito importante. Cada um tem que fazer sua parte, entrar concentrado e ligado”, disse o zagueiro.

O Cruzeiro ocupa o terceiro lugar do Mineiro, com 14 pontos, sete a menos que o líder Atlético.