O meia Zaracho e o atacante Vargas voltaram a mostrar poder de finalização, ajudando o Atlético a superar o Grêmio, por 2 a 1, nesta quarta-feira (3), no Mineirão, e subiram um degrau na lista de artilheiros do Alvinegro na temporada. Cada um deles chegou a dez bolas na rede no ano, ocupando, ao lado de Nacho, o posto de segundo principal artilheiro do time em 2021.

O goleador do Atlético na temporada é Hulk, com 26 gols.

Nesta quarta, Zaracho abriu o placar para o Galo aos 12 minutos do primeiro tempo, e Vargas converteu uma penalidade aos 29 do segundo tempo, selando o triunfo da equipe mineira.

Vargas fez o gol da vitória do Atlético, por 2 a 1, sobre o Grêmio

No próximo domingo (7), o Galo enfrenta o América, no Independência, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

