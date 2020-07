O índice de transmissão do novo coronavírus caiu em Belo Horizonte, de acordo com boletim de monitoramento da Covid-19 divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (31). O número médio de transmissão por infectado (Rt) registrado nos últimos sete dias foi de 0,97 – sendo que na semana passada era de 1,02.

Embora seja o menor índice desde maio e indique estabilidade da doença na cidade, a redução na taxa de transmissão não foi suficiente para que o comércio não essencial já pudesse ser reaberto na semana que vem. De acordo com comunicado da prefeitura, o número de novos casos ainda atinge patamares elevados, pressionando a ocupação de leitos para os casos mais graves.

O boletim epidemiológico da prefeitura desta sexta-feira, indica que a capital registra 20.594 casos confirmados – entre eles, 3.458 são referentes a pacientes internados ou monitorados em isolamento domiciliar. Houve um aumento de 49% nas confirmações num período de 14 dias – tempo de incubação da doença.

O levantamento também aponta que houve 528 mortos pelo vírus, 30 a mais do que na data anterior. Ainda há 119 óbitos sendo investigados.



Ocupação de leitos

A demanda por unidades de terapia intensiva para pessoas com o novo coronavírus caiu, mas continua alta. Dos 419 leitos reservados a pacientes com Covid, 87,7% estão ocupados. Entre as 1.115 enfermarias para pessoas com a doença, a taxa de ocupação é de 68,1%.

Segundo a prefeitura, desde março, a rede pública teve um aumento de 550% no número de leitos reservados a pacientes com Covid. No início da pandemia, eram 101 de UTI e 133 de enfermaria.

A prefeitura usa três indicadores para definir o grau de isolamento social: número médio de transmissão por infectado (Rt); taxa de ocupação de leitos UTI Covid e taxa de ocupação Enfermaria Covid. A classificação desses indicadores é feita pelas cores verde, amarela e vermelha.

No caso do número de internações, são categorizados em nível verde se houver utilização de até 50% das vagas. Caso a ocupação esteja entre 50% e 70%, o nível será amarelo. E, acima de 70%, vermelho.

Já o número médio de transmissão por infectado (Rt) estará verde de 0 até 1; amarelo, entre 1 e 1,2; e vermelho, quando estiver acima de 1,2.

