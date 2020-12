O preço médio de diversos alimentos da cesta básica, como arroz e feijão, continuou subindo entre outubro e dezembro deste ano em Belo Horizonte, conforme aponta levantamento do site Mercado Mineiro e do aplicativo comOferta, divulgado nesta segunda-feira (21). O valor do óleo de soja lidera o ranking, com reajuste de 28%, passando de R$ 6,14 para R$ 7,89.

De acordo com o Mercado Mineiro, o pacote de 5 quilos do arroz branco tipo 1 passou de R$22,43 em outubro para R$28,99 em dezembro - um aumento de 29%. No caso do quilo de feijão, a escalada foi menor, indo de R$7,50 para R$8,24 neste mês - crescimento de 10%.

A pesquisa foi feita entre dias 12 e 20 deste mês, em supermercados da capital mineira. Na semana passada, o instituto divulgou os resultados de outro estudo, feito sobre os preços das carnes. Veja outros itens:

Óleo de soja (900ml): de R$6,14 para R$7,89 - aumento de 28%;

Café (500g): de R$8,29 para R$8,79 - aumento de 6%;

Macarrão com ovos (500g): de R$3,20 para R$3,38 - aumento de 5%;

Leite integral (1l): R$4,46 para R$3,68 - queda de 17%;

Farinha de trigo tradicional (1kg): R$3,99 para R$3,04 - queda de 24%;

Pão de forma: de R$4,63 para R$3,99 - queda de 14%;

Maionese tradicional (500g): de 5,23 para R$3,89 - queda de 26%.

Variação de preços

Além disso, os itens podem ser encontrados com grandes variações de preço nos supermercados, como é o caso do feijão carioca, que pode ser adquirido tanto por R$ 5,39 quanto por R$ 10,99, a depender do estabelecimento - uma diferença de 104%.

O instituto afirmou que as diferenças são "bem grandes" e recomendou ao cidadão que avalie a qualidade entre os produtos pesquisados. Ou seja, um item de uma marca A pode estar muito mais barato do que a marca B, mas pode não ser de boa qualidade.

Veja as variações:

Arroz branco tipo 1 de 5kg: de R$19,90 até R$31,00 - variação de 56%;

Feijão Carioca de 1kg: de R$5,39 até R$10,99 - variação de 104%;

Óleo de soja de 900ml: de R$6,99 até R$9,79 - variação de 40%;

Açúcar cristal (5g): de R$9,90 até R$19,99 - variação de 102%.

Azeite oliva extra virgem (500ml): de R$15,99 até R$19,98 - variação de 25%;

Café de 500g tradicional: de R$5,98 até R$9,69 - variação de 62%;

Macarrão com ovos de 500g: de R$2,98 até R$3,98 - variação de 34%;

Leite integral (1l): de R$3,18 até R$4,49 - variação de 41%;

Farinha de trigo tradicional 1kg: de R$2,58 até R$4,59 - variação de 78%;

Leite condensado de 395g: de R$3,98 até R$5,49 - variação de 38%;

Maionese de 500g: de R$2,98 até R$6,99 - variação de 135%.

Arroz

A reportagem procurou o Ministério da Economia para entender sobre o aumento de preços do arroz, apesar da isenção da alíquota do imposto de importação para o item, e aguarda um retorno.