Um acidente com um ônibus de viagem na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata, deixou pelo menos oito mortos e outras 44 pessoas feridas, de acordo com informações iniciais. Não há informações sobre as causas do acidente.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu por volta das 23h desse sábado (2), na altura do Km 776. O veículo partiu de Santo Amaro, no interior de São Paulo, com destino a Ubatã, na Bahia.

O coletivo, que transportava 52 pessoas, entre eles 46 adultos, cinco crianças e o motorista, saiu da pista e capotou em uma ribanceira de 150 metros.

Cinco viaturas e 13 militares foram empenhados para o atendimento dos feridos. Dos oito mortos, ainda há três corpos presos às ferragens. Segundo os bombeiros, a perícia foi acionada.

