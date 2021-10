Um veículo ocupado por três pessoas capotou na manhã deste domingo (3) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Madre Gertrudes, na região Oeste da capital. As vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo teria perdido o controle do carro, que capotou. Não há informações sobre o que causou o acidente.

Uma mulher de 45 anos ficou retida dentro do automóvel, mas não estava presa às ferragens. Ela estava consciente, se queixando de dores da coluna e não apresentava sensibilidade nas pernas. Ela foi imobilizada e retirada com o apoio de uma ambulância do SAMU e da Via 040.

As outras duas vítimas, dois homens, já estavam fora do veículo quando os militares chegaram e apresentaram apenas escoriações. Eles foram conduzidos para uma unidade hospitalar.

