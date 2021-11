Para atender os estudantes que irão fazer a prova Enem no próximo domingo (21), a BHTrans vai fazer intervenções nas vias de maior impacto no sistema viário e também vai alterar horários do transporte coletivo.

A empresa informou que serão implantadas reservas de áreas no dia anterior ao exame, para garantir o embarque e desembarque dos estudantes. O transporte coletivo será reforçado com viagens extras nas linhas de ônibus que atendem aos locais onde serão aplicados os exames, nas faixas horárias que antecedem as provas, entre 9h e 12h, e nas faixas posteriores, das 17h às 19h.

Os candidatos podem consultar o quadro de horários das linhas na página da BHTrans nos portais da Prefeitura e do Transfácil. Os candidatos podem ainda fazer a busca de quais linhas devem usar e dos horários dos ônibus no aplicativo SIU Mobile.

Para os motoristas, a BHTrans pede atenção redobrada à grande concentração de pedestres no entorno dos locais de prova. O estacionamento rotativo é liberado aos domingos, mas condutor deve ficar atento à sinalização regulamentada na via quando for estacionar o veículo.

A CBTU Belo Horizonte também informou que vai aumentar a oferta de trens para atender ao público que fará a prova neste domingo. O programa especial vai operar com intervalos de 10 minutos entre 11h e 13h e com intervalos de 20 minutos nos demais horários. A CBTU-BH orienta que os inscritos estejam atentos ao horário de funcionamento do metrô e aos intervalos das viagens. E que adquiram os bilhetes com antecedência para evitar. As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações estão abertas das 5h15 às 23h, para quem já possui cartão ou bilhete do metrô.



