No próximo domingo (21) estudantes de todo o país vão realizar o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O teste, que é a porta de entrada para as universidades federais, assusta muitos jovens devido sua importância e a quantidade de conteúdo cobrado. Para ir bem é importante que o candidato se prepare.

De acordo com o professor universitário José Eustáquio Simões, o mais importante para esse momento é manter o pensamento positivo. “Sei que todos nós temos pensamentos negativos, de que as coisas não vão dar certo. Pensar positivo é importante porque quando você entende que se você estudou você sabe o conteúdo, na hora da prova você só chega e transcreve o seu conhecimento”, explicou.

O professor enumerou dicas valiosas do que fazer na véspera da prova. Confira:

1 - Planeje o trajeto para a prova. Mesmo conhecendo o local onde você prestará o exame é importante que você pense por quais caminhos irá passar, como você vai se deslocar até o lugar e o mais importante: avalie rotas alternativas. “Se você vai de ônibus ou metrô, tente pegá-lo um dia antes para ver por onde vai passar e não se esqueça que no dia o trânsito estará mais carregado então saia mais cedo”, lembrou o professor.

2 - Deixe suas coisas prontas na noite anterior. Pode parecer óbvio, mas com a pressão e o nervosismo do dia do exame muitas pessoas esquecem os materiais básicos como a caneta ou, até mesmo, o documento de identificação. A dica é deixar todos os itens necessários separados para quando for sair.

3 - Se for estudar, revise o conteúdo que você já domina. O professor explicou que nesse momento o importante é que o aluno mantenha o foco nas disciplinas e conteúdos que já sabe a matéria. “Confie em tudo que você aprendeu e veja o copo meio cheio. O aluno não tem que gabaritar a prova e sim fazer o máximo de pontos que conseguir e uma boa dica é manter o foco nos conteúdos que domina para não cometer erros bobos”, explica.

4 - Faça programas que te acalme. Em momentos de grande pressão como o Enem é importante manter a mente limpa, por isso, o professor indica que os estudantes façam atividades prazerosas como ouvir música, assistir filmes e praticar alguma atividade física.

5 - Tenha uma boa noite de sono. Para ficar calmo e conseguir lembrar de todo o conteúdo que estudou, não há nada melhor do que uma boa noite de sono. Segundo José Eustáquio, ir mais cedo para a cama é imprescindível para a realização de uma boa prova.

Confira, também, o que não fazer na véspera do Enem:

1 - Evite bebidas energéticas. Por mais que o seu corpo esteja acostumado é importante que você não consuma bebidas como cafés, refrigerantes e energéticos. Para José Eustáquio, essas substâncias atrapalham o sono, um dos principais aliados do corpo durante a prova.

2 - Consuma alimentos leves. O que você consome na véspera do Enem pode impactar no seu desempenho durante o exame. Por isso, não coma nada que vá dificultar a sua digestão como alimentos pesados com muitos condimentos. Mesmo se estiver acostumado, o melhor é evitar.

3 - Evite estudar assuntos complexos. De acordo com o professor, o momento de revisão é para aprimorar o seu conhecimento e não entender algo do zero. Por isso, não se mantenha preso nos temas que você tem dificuldade.

4 - Não saia para festas. Por mais que se divertir com amigos possa parecer uma boa ideia, ao ir para festas e bares o aluno pode acabar não tendo uma boa noite de sono ou até acordar passando mal. O melhor é não arriscar e fazer apenas atividades tranquilas.

