Para atender os estudantes que estarão no segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (28), a BHTrans vai realizar alterações nos horários do transporte coletivo.

Segundo a empresa, o quadro será o mesmo da semana passada, quando houve a primeira aplicação. Sendo assim, haverá reforço com viagens extras nas linhas de ônibus que atendem aos locais onde serão aplicados o exame, nos momentos que antecedem as provas, entre 9h e 12h, e posteriormente, das 17h às 19h.

Os candidatos podem consultar o quadro de horários na página da BHTrans nos portais da Prefeitura e do Transfácil. Também há possibilidade de realizar a busca de quais linhas devem usar por meio do aplicativo SIU Mobile.

Para os motoristas, a BHTrans pede atenção redobrada por conta da grande concentração de pedestres no entorno dos locais de prova. O estacionamento rotativo é liberado aos domingos, mas o condutor deve ficar atento à sinalização regulamentada na via quando for estacionar o veículo.

Leia mais:

Veja dicas para mandar bem no Enem; segundo dia do exame será realizado neste domingo

Enem oferece recursos de acessibilidade

Black Friday muda rotina em BH e altera funcionamento de ônibus, metrô, lojas de rua e shoppings