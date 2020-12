Cedro do Abaeté, localizada na região Central de Minas Gerais e com pouco mais de 1.200 habitantes, pode estar prestes a ter a primeira confirmação para a Covid-19. A cidade é a última do Estado e do país ainda sem casos confirmados da doença, que já matou 10.345 pessoas no território mineiro.

De acordo com a prefeitura local, a suspeita do primeiro registro da enfermidade teve início nessa segunda (7), após um morador de Cedro ter procurado atendimento médico com sintomas parecidos com os da Covid-19. Ele foi testado em RT-PCR, com emprego de swab nasal (haste flexível), e está internado.

O estado de saúde não foi divulgado, mas a Secretaria Municipal de Saúde declarou que um segundo exame, do tipo rápido, foi realizado nesta terça-feira (8), com o intuito de realizar uma contraprova. Segundo a prefeitura, o resultado dos dois exames deve ser divulgado ainda nesta terça-feira.

Primeira vítima

O homem que pode ser a primeira pessoa infectada com Covid-19 em Cedro do Abaeté chegou de viagem nesse domingo (6). O estado de saúde, bem como a identidade e idade, não foram informados. Segundo a prefeitura, ele está internado no Hospital São Vicente de Paulo, no Centro da cidade.

A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde, mas ainda não obteve sucesso.

