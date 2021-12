O Governo de Minas reconheceu nesta quinta-feira (30), a situação de emergência em 124 cidades que foram fortemente afetadas pelos temporais dos últimos dias. Entre elas estão Salinas, Rio Pardo de Minas e Porteirinha.

Para agilizar ações de resposta, restabelecimento, recuperação e reconstrução, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) auxilia as prefeituras no preenchimento da documentação exigida para acesso aos recursos da União. A Cedec também distribuiu 420 kits com caminhonetes, notebook, coletes reflexivos e trena digital para estruturar os municípios e garantir melhor atendimento em situações de emergência.

Em todo o estado, há 11,3 mil pessoas desalojadas, sendo que 1,4 mil no Norte de Minas já foram realocadas para abrigos; 2,6 mil desabrigadas e seis pessoas perdaram a vida.

Investimento

O Estado anunciou, ainda, que vai antecipar o pagamento de seis parcelas de acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios (AMM), referentes ao ICMS e ao IPVA, e também do Piso Mineiro de Assistência Social. Para esse último, as cidades podem pedir o adiantamento de três a seis parcelas, de acordo com a necessidade local.

Já a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e a Defesa Civil investiram R$ 1,2 milhão para a compra de kits de ajuda humanitária, incluindo material de higiene e limpeza, colchão e água potável, durante o período chuvoso.

Bombeiros e Polícia Militar

Cerca de 200 militares foram direcionados para as áreas afetadas para prestar os serviços de vistoria de risco de inundação, alagamento e enxurrada; análise de risco de desabamento; salvamento; vistoria de barragens; recebimento e entrega de donativos.

As duas corporações também prestam apoio com o envio de aeronaves e embarcações para resgatar pessoas ilhadas, juntamente com as aeronaves da PMMG que fazem parte do Comando de Aviação do Estado.

Abastecimento

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que auxilia as cidades com caminhões pipa o abastecimento emergencial, principalmente de hospitais, além da doação de copos de água para desabrigados via Defesa Civil e envio de equipes para restabelecer o abastecimento de água.

Segundo o Governo de Minas, mais de 100 eletricistas estão atuando no Norte de Minas para restabelecer a energia na região, sendo que 90% dos clientes afetados já tiveram a energia restabelecida.

Estradas

Para ampliar o acesso às áreas mais afetadas pelas chuvas, os técnicos do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas (DER-MG) estão trabalhando para a liberação das vias nas regionais de Pedra Azul, Araçuaí, Jequitinhonha, Janaúba e Salinas.

*Com informações da Agência Minas

Leia também

Saiba como ajudar os atingidos pela chuva na Bahia e no Norte de Minas

Moradores de Taiobeiras, em Minas, relatam tremor de terra e rachaduras nas casas; veja fotos