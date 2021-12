O pagamento do 13º salário aos servidores do Estado, realizado em parcela única nesta quarta-feira (15), foi celebrado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por meio das redes sociais.

Em uma publicação divulgada no Twitter, o chefe do Executivo estadual lembrou que o benefício já está integralmente na conta dos trabalhadores e disse que hoje chegaria “ao fim mais um problema enfrentado pelos servidores estaduais, dada a falta de compromisso e responsabilidade do governo passado”.

Zema refere-se ao pagamento do benefício que, por anos, foi feito de forma parcelada. “Depois de 6 anos de atrasos e parcelamentos, o 13º salário está integralmente na conta. Equilibrando as contas e arrumando a casa, estamos trabalhando para que os problemas do passado fiquem longe do amanhã dos mineiros”, concluiu.

Depois de 6 anos de atrasos e parcelamentos, o 13º salário está integralmente na conta. Equilibrando as contas e arrumando a casa, estamos trabalhando para que os problemas do passado fiquem longe do amanhã dos mineiros. #GestãoDeVerdade — Romeu Zema (@RomeuZema) December 15, 2021

