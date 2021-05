Um ônibus de viagem tombou na madrugada deste domingo (16) e interditou parte da BR-381, entre Nova Era e Antônio Dias, na região Central de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, 14 pessoas ficaram feridas.

De acordo com a corporação, o acidente aconteceu às 4h da manhã, na altura do Km 317, e fechou a pista no sentido Ipatinga. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, que também atende a ocorrência, o coletivo seguia de Governador Valadares, no Leste do Estado, para Belo Horizonte.

7h - Continua em Nova Era/MG, BR 381, km 317, pista com interdição total no sentido Ipatinga devido a tombamento de um ônibus de passageiros que seguia de Governador Valadares/MG x BH/MG, Equipes da PRF e Bombeiros no local. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) May 16, 2021

Aguarde mais informações...

