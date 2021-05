Em dois dias, 26% dos profissionais da educação infantil já foram vacinados contra a Covid-19 em Belo Horizonte. Segundo dados do boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura dessa quinta-feira (27), 8.276 trabalhadores receberam a primeira dose do imunizante.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o público é composto por cerca de 31 mil pessoas, entre professores e demais funcionários das instituições de ensino. Eles começaram a ser vacinados na quarta-feira (26).

Podem ser protegidos apenas aqueles que trabalham em creches, que atendem alunos de 0 a 3 anos, e pré-escolas, de 4 a 5 anos. Clique aqui e veja os locais de aplicação.

Cadastramento

Nessa quinta-feira (27), o cadastro de moradores sem comorbidades foi aberto no portal da PBH. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de domingo (30). O grupo inclui pessoas com:

Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos

Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais

