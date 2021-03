O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, informou, nesta quarta-feira (24), que a Onda Roxa do programa Minas Consciente será prorrogada até o domingo de Páscoa, 4 de abril. A medida visa conter o avanço da Covid-19 no território mineiro.

“Foi definido hoje. Iremos prolongar os 15 dias já estabelecidos para que a incidência no Estado caia e que menos pacientes fiquem esperando por leitos dentro das nossas unidades hospitalares”, afirmou o secretário.

Em vigência desde a última quarta-feira (17) nos 853 municípios mineiros, a medida pretende controlar a disseminação do novo coronavírus e permitir o restabelecimento da capacidade assistencial do sistema de saúde. Desde que foi anunciada, regras mais rigidas para o funcionamento do comércio e a circulação de pessoas nas ruas foram impostas.

Entre as determinações estão o toque de recolher das 20h às 5h, o fechamento de todo o comércio não essencial e a ampliação da fiscalização feita em conjunto pelas guardas municipais e Polícia Militar.

De acordo com Fábio Baccheretti, algumas cidades já mostraram evolução após as medidas restritivas. “Se a Onda Roxa for muito bem feita, não tenha dúvida que esses indicadores vão cair”, garantiu o secretário.

A principio, a fase mais restritiva do programa estadual valeria só por 15 dias. No entanto, com o crescimento do número de casos em Minas - hoje o Estado bateu recorde de infectados e mortes em 24 horas - foi necessária a prorrogação. Até o momento, mais de 1 milhão de pessoas já testaram positivo para o vírus desde o início da pandemia, há um ano. Destas, mais de 22 mil perderam a vida por complicações da doença.

