Mais uma vez, Minas registra recordes no número de casos e mortes por Covid-19. No pior momento da pandemia, foram 13.796 novas confirmações de contaminados só nas últimas 24 horas. No mesmo período, 374 óbitos ocasionados pela doença foram computados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta quarta-feira (24).

Até então, a maior alta de vidas perdidas em um dia era de 314 e havia sido registrada no último dia 17. Já o recorde no número de contaminações havia ocorrido em 18 de março – 11.372.

Com os dados desta quarta, Minas chega a marca de 22.497 mortes desde o início da pandemia, em março do ano passado. A taxa de letalidade está em 2,1% e 793 municípios já tiveram pelo menos um óbito em decorrência da doença.

Em relação ao número de casos confirmados, o Estado já registrou, ao todo, 1.053.994 notificações do novo coronavírus. Já os recuperados da enfermidade somam 950.942. O boletim aponta ainda que 80.555 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Até esta manhã, 1.073.986 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Deste grupo, 431.122 tomaram a segunda dose, de acordo com os dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da ação, foram protegidos 490.984 profissionais da linha de frente no combate à doença, 29.299 idosos que estão em asilos, 3.485 deficientes que vivem residências inclusivas e 6.864 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 288.006 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 21.171 em idosos, 2.445 em deficientes e 5.881 em indígenas. O levantamento atual também informou que, até o momento, 89.391 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 57.155 receberam a segunda. Das pessoas de 85 a 89 anos, 133.703 receberam a primeira dose e 39.594, a segunda. Outros 205.375 idosos com idades entre 80 e 84 anos já receberam a imunização.

De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 3.159.730 vacinas, sendo 2.542.657 distribuídos aos municípios.

