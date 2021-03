Minas Gerais registrou dois tristes recordes nesta quarta-feira (17). Em um intervalo de 24 horas, 314 mortes ocasionadas pela Covid-19 foram confirmadas no Estado. Também no mesmo período, 11.045 novos casos da doença foram computados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgado nesta manhã.

Até então, o maior número de óbitos em 24 horas era de 263 e havia sido registrado no último dia 11. Já o recorde no número de contaminações em um dia havia ocorrido em 10 de março – 10.409.

Com os dados desta quarta, Minas chega a marca de 21.029 vidas perdidas para a Covid-19 desde o início da pandemia. A taxa de letalidade está em 2,1% e 791 municípios já tiveram pelo menos uma morte causada pela doença.

Em relação ao número de casos, o Estado já registrou, ao todo, 991.732 confirmações do novo coronavírus. Já os recuperados da enfermidade somam 897.138. O boletim aponta ainda que 73.565 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Onda Roxa

Para tentar frear o avanço da contaminação do novo coronavírus, mais medidas restritivas entraram em vigor nesta quarta-feira. Todos os 853 municípios estão na Onda Roxa do programa Minas Consciente. Isso significa que, na prática, o funcionamento do comércio ficará limitado aos serviços essenciais. Haverá restrição de circulação de pessoas, assim como o toque de recolher, entre 20h e 5h, todos os dias.

Na Onda Roxa, a circulação de pessoas fica limitada aos funcionários e usuários desses estabelecimentos. O deslocamento para qualquer outra razão deverá ser justificado e a fiscalização será feita com o apoio da Polícia Militar. As medidas deverão ser cumpridas por ao menos 15 dias.

Imunizados

Mais de 900 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Até esta manhã, 905.954 mineiros foram imunizados. Deste grupo, 393.551 tomaram a segunda dose, de acordo com os dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da ação, foram imunizados 475.693 profissionais da linha de frente no combate à doença, 29.184 idosos que estão em asilos, 3.427 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.382 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 277.299 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 20.783 em idosos, 2.434 em deficientes e 5.733 em indígenas. O levantamento atual também informou que, até o momento, 87.811 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 52.123 receberam a segunda. Das pessoas de 85 a 89 anos, 124.113 receberam a primeira dose e 30.535, a segunda. Outros 178.344 idosos com idades entre 80 e 84 anos já receberam a imunização.

De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 2.627.180 vacinas, sendo 1.900.785 distribuídos aos municípios. Nesta quarta, mais 509.800 doses da CoronaVac, imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzido pelo Instituto Butantan contra a Covid-19, chegaram ao Estado. A oitava remessa chegou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital, por volta das 8h30.

