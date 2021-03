Minas voltou a bater recorde nesta pandemia. Um dia após registrar a quantidade mais alta de novos casos da Covid-19 em 24 horas, o Estado atingiu a maior marca de mortos no período de um dia, com 263 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta quinta-feira (11).

Até então, a data com mais vítimas do coronavírus era 10 de fevereiro, quando 243 pessoas perderam a vida por complicações da doença. Segundo o levantamento, o Estado já computou 20.087 mortes pelo vírus. Dos 853 municípios mineiros, 785 já confirmaram ao menos um óbito em decorrência da Covid.

Ainda conforme a SES, de ontem para hoje, 7.745 pessoas testaram positivo para a enfermidade, chegando a 946.556 infectados. Nessa quarta-feira (10), Minas bateu recorde de confirmações, com mais de 10 mil doentes.

Por outro lado, a secretaria informa que 861.434 mineiros já se recuperaram da doença. Outros 65.035 pacientes seguem em observação, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Conforme o Vacinômetro, painel da SES que monitora a imunização, 765.338 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Destas, 358.350 receberam a segunda aplicação.

Foram contempladas com as unidades profissionais da linha de frente, idosos, deficientes em residências inclusivas e índios que vivem em aldeias. A ordem de vacinação segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

Ao todo, Minas já recebeu 2.117.380 doses da vacina. Foram enviadas para as Unidades Regionais de Saúde 1.812.605, sendo que 1.410.188 já foram encaminhadas aos municípios. As unidades restantes seguem armazenadas nas URSs.

