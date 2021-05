A vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades será ampliada em Belo Horizonte. A partir desta quinta-feira (13), moradores com deficiência permanente incluídas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com 18 anos ou mais, e portadores de doenças crônicas, de 48 e 49 anos, receberão a primeira dose da Pfizer.

Na sexta-feira (14), é a vez daqueles com comorbidades de 42 a 47 anos, completados até 31 de maio. Vale lembrar que, para receber a proteção, é necessário ter feito um cadastro no portal da PBH, apresentar documentos que comprovem a participação no grupo prioritário, além de identidade e um comprovante de residência.

A pessoa não pode ter tomado qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter testado positivo para o coronavírus com início dos sintomas nos últimos 30 dias. A imunização para este público é feita em pontos fixos exclusivos, das 8h às 16h - clique aqui e veja os endereços. A lista de comorbidades está disponibilizada neste link.

Novo cadastramento

O cadastro de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas será reaberto nesta quinta-feira (13) e fechará novamente no domingo (16). O início da imunização desse novo grupo, no entanto, ainda será informado pela administração municipal.

