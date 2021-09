Protestos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) devem dar o tom ao feriado de 7 de Setembro em Belo Horizonte. Na capital, grupos de direita e esquerda vão protestar em pontos diferentes nesta terça-feira. As ruas e avenidas, no entanto, não vão sofrer desvio prévio no Dia de Independência, apenas se houver necessidade.

Para evitar conflitos entre os dois lados, o esquema de operações da Polícia Militar (PM) para os atos foi inspirado nos sistemas usados no Carnaval e nas eleições. Mais de 80% dos militares estarão em ação, com bases de apoio nas principais vias de deslocamento.

Veja os locais de manifestação em BH:

Pró Bolsonaro

Ato programado em defesa de Jair Bolsonaro está marcado para 10h

A concentração será na Esplanada do Mineirão, na Pampulha

Grupo seguirá pela avenida Carlos Luz, passando pela avenida Dom Pedro II, elevado Helena Greco e avenida Bias Fortes, até a Praça da Liberdade

Contra Bolsonaro

Participantes do Grito dos Excluídos vão se encontrar às 10h

O grupo vai se reunir na praça Afonso Arinos, no Centro de BH

Os manifestantes seguirão até a Praça 7 e, depois, Praça da Estação

Trânsito

Atos estão programados no Centro e na região da Pampulha e, de acordo com a BHTrans, todo o fluxo de pessoas será acompanhado do início ao fim dos protestos. Desvios poderão ser feitos, caso necessário, mas a decisão será tomada de forma conjunta com a Polícia Militar.

Os ônibus do transporte coletivo municipal vão circular com quadro de horários de domingo e feriado. Os usuários podem consultar o quadro de todas as linhas no Portal da Prefeitura e pelo aplicativo SIU Mobile.

A empresa também confirmou que vai usar a conta do Twitter para atualizar a população sobre desvios necessários ao longo do dia. Toda a ação será acompanhada pelos guardas da autarquia, Guarda Municipal e PM.

Para garantir a fluidez nas ruas da capital e nas estações do Move, a Guarda afirmou que vai atuar ao lado das forças de segurança pública de BH, com apoio de mais de 2,5 mil câmeras de vigilância.

*Com informações de Lucas Sanches

