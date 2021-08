Três a cada quatro cidades de Minas não registraram nenhuma morte por complicações da Covid-19 em uma semana, informou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (5).

De acordo com o titular da pasta, 639 dos 853 municípios não tiveram nenhuma vítima do coronavírus nos últimos sete dias. “É um dado ainda parcial, que pode ser atualizado, mas mostra a tendência de queda de óbitos no Estado com um todo, inclusive nas menores cidades”, afirmou.

Mais uma vez, a taxa de incidência da doença regrediu, caindo 10% em duas semanas. Além disso, em um mês, os pedidos de internação tiveram queda média de 30%. Entre todas as idades, menos pessoas deram entrada nas unidades de saúde e hospitais por causa da doença.

“Mais gente vacinada, menos internações e menos mortes. Ultrapassamos a marca de 10 milhões de primeiras doses aplicadas no Estado recentemente, e a imunização deve continuar avançando em agosto”, disse o gestor.

O secretário ressalta, ainda, a orientação para que todos os mineiros tomem o imunizante contra a Covid na sua vez. “Todas as vacinas são eficazes. Não acreditem em fake news. Àquele que não foi tomar a segunda dose e que ainda escolhe vacina, peço que não faça isso - e que todos busquem vacinação rápida”, finalizou.

