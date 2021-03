Minas Gerais tem 762 pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 na fila de espera por um leito em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Os dados foram computados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 6h desta quarta-feira (31). Como os números são dinâmicos, eles podem variar ao longo do dia.

Ainda conforme a pasta, outros 1.215 mineiros com sintomas ou teste positivo para o novo coronavírus aguardam por uma vaga nas enfermarias dos hospitais localizados no território. Segundo o painel de monitoramento de notificações da SES, 2.663 pessoas com a enfermidade estão internadas em UTIs e outras 5,6 mil em leitos clínicos.

Em nove das 14 macrorregiões de saúde, a taxa de ocupação das terapias intensivas destinadas ao tratamento da doença é superior a 90%. Nas regionais Noroeste e Leste do Sul não há mais vagas para os doentes.

Veja a ocupação por região:

- Centro: 94,34%

- Centro Sul: 94,5%

- Jequitinhonha: 78%

- Leste: 93,24%

- Leste do Sul: 100%

- Nordeste: 82,09%

- Noroeste: 100%

- Norte: 97,21%

- Oeste: 85,87%

- Sudeste: 91,16%

- Sul: 89,98%

- Triângulo do Norte: 82,63%

- Triângulo do Sul: 90%

- Vale do Aço: 91%

Leia mais:

Taxa de transmissão segue em queda em BH e ocupação de UTIs fica abaixo de 100% após 11 dias

Estudo mostra queda na renda dos idosos durante a pandemia