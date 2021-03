Uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (12), cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em residências e empresas situadas em Santa Luzia, na região metropolitana da capital mineira; Belo Horizonte; Ipatinga e Coronel Fabriciano, ambas na região do Vale do Aço. A ação, denominada de Gutenberg, investiga possíveis fraudes em contratações de editora pela prefeitura e Câmara Municipal da cidade da Grande BH.

As investigações, conduzidas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Santa Luzia e do Grupo Especial de Promotores e Procuradores de Justiça de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público (GEPPP), também apuram possíveis crimes de fraude em licitação, dispensa indevida do certame e peculato, além de atos de improbidade administrativa em contratações para o fornecimento de materiais pedagógicos aos órgãos da cidade, nos anos de 2017 e 2018. O dano estimado supera a quantia de R$ 1 milhão.

Entre os alvos da operação estão ex-agentes públicos de Santa Luzia e empresários da região do Vale do Aço. Durante a ação foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que serão analisados pela equipe de investigação. O processo corre em segredo de Justiça.

Operação do #MPMG e @pmmg190 cumpre mandados de busca e apreensão em investigação sobre fraudes em contratações de editora pela Prefeitura e Câmara Municipal de Santa Luzia. O dano estimado ao erário supera a quantia de R$1 milhão. Leia em https://t.co/Nj5PwdqrRs pic.twitter.com/wSpEyvFypl — MPMG (@MPMG_Oficial) March 12, 2021

A operação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO Central e GAECO Ipatinga), em parceria com Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A medida foi determinada pela 1º Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia.

O Hoje em Dia entrou em contato com a prefeitura e com a Câmara Municipal da cidade e aguarda um posicionamento de ambas.

Leia mais:

Órgãos de Justiça suspendem atendimentos presenciais em meio ao aumento de casos de Covid em Minas

Após reunião com secretário, Zema reafirma que supostos 'fura-filas' da vacinação serão apurados

Prefeitura investiga quase 150 denúncias de 'fura-filas' da vacinação contra Covid-19 em BH