"A UPA está em luto". "Nenhuma vida a menos". Com esses dizeres, servidores da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Barreiro, em Belo Horizonte, protestaram pela morte do técnico de enfermagem Gerônimo Batista Pires. O agente foi o primeiro trabalhador do SUS a falecer vítima da Covid-19 na capital.

Além de homenagear o colega de trabalho, os funcionários públicos também exigiram melhores condições para atendimento aos pacientes com o novo coronavírus. Na avaliação da categoria, a sobrecarga de trabalho e a falta de estrutura dos postos de saúde e das UPAs podem justificar o alto índice de contaminação entre os profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia.

Até o momento, conforme balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), 299 profissionais da saúde da rede pública da capital foram infectados pela Covid-19. O número é quase 125% maior que o registrado há três semanas: até 3 de julho, 133 pessoas tinham testado positivo para a doença.



Os técnicos de enfermagem são os maiores alvos da enfermidade. Até o momento, a categoria contabiliza 132 confirmações. Enfermeiros e agente comunitário de saúde, com 37 e 33 casos diagnosticados respectivamente, aparecem na sequência.

A SMSA lamentou a morte do técnico de enfermagem e se solidarizado com os familiares da vítima. Destacou que UPA Barreiro continua funcionamento normalmente, seguindo as orientações técnicas de combate ao novo coronavírus. Além disso, a pasta garantiu que a unidade tem "plena condição material e de pessoal, com equipamentos, quadro de funcionários completo" para operar.

"A unidade conta com infraestrutura para atendimento de urgência da população. Os trabalhadores das Upas receberam capacitação para atendimento de casos de Covid-19. Eles foram treinados para os procedimentos de uso correto de EPIs, de forma a garantir tanto a segurança dos pacientes quanto dos trabalhadores", frisou.

Em nota, a secretaria confirmou que, desde 3 de julho, 487 servidores tiveram a jornada de trabalho estendida temporariamente. Para repor os afastamentos, houve 474 contratações.

